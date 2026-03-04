На Закарпатье объявили лавинную угрозу: когда будет наиболее опасно

Горы / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Из-за резкого потепления на высокогорье Закарпатской области возникла серьезная угроза для туристов. Спасатели предупреждают о значительной снеголавинной опасности (3 уровень), которая продлится 4 и 5 марта.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Наиболее опасно сейчас может быть в западной и центральной частях региона. Специалисты ГСЧС призывают путешественников быть максимально осторожными и ответственно планировать свои маршруты.

«Горы сейчас особенно коварны и ошибок не прощают. Мы настоятельно призываем каждого туриста установить мобильное приложение "Порятунок у горах" — это самый быстрый способ передать нам свои координаты в случае беды», — отметили в ГСЧС.

Также отметили — если лавина забрала человека, следует немедленно звонить на «101». Спасатели напоминают, что во время оттепели снежный покров становится крайне нестабильным, поэтому лучшее решение сейчас — воздержаться от походов на опасные участки высокогорья.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в ближайшие дни будет нестабильной, однако общая тенденция на потепление становится все более ощутимой.

В воскресенье, 8 марта, Украина окажется под влиянием повышенного атмосферного давления, что гарантирует отсутствие осадков по всей территории страны.