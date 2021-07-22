На Закарпатье оценили сумму убытков от паводка: непогода наделала беды на почти 16 миллионов — ОГА

На Закарпатье оценили сумму убытков от паводка: непогода наделала беды на почти 16 миллионов — ОГА

Больше всего от паводка пострадал Раховский район.

Непогода на Раховщине Закарпатской области нанесла ущерб почти на 160 миллионов гривен. Об этом на брифинге заявил председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков, передает пресс-служба облгосадминистрации.

"10 июля на Раховщине начались интенсивные дожди: выпало более полумесячной нормы осадков, что обусловило резкое повышение уровня воды в реках. В результате паводок разрушил инфраструктуру, дорожное полотно и затопил жилые дома. Сразу было проведено оперативное совещание, сформирован штаб и привлечены соответствующие структуры для ликвидации последствий стихийного бедствия", — сказал Анатолий Полосков.

Во время паводка разрушено одну трансформаторную подстанцию, 600 м электрической сети; затоплено 192 домохозяйства, из них 93 — жилые дома, 2 дороги областного значения, 10 — коммунального и 70 источников децентрализованного водоснабжения; повреждено 7 мостов, 50 мостовых переходов, 48 мостов на лесных дорогах, 2 пешеходных моста, 4 участка береговых укреплений протяженностью около 4 км и одну подпорную стенку.

Общая сумма ущерба составила почти 160 миллионов гривен, говорят в ОГА.

По словам Анатолия Полоскова, последствия непогоды продолжают ликвидировать. Сейчас восстанавливают дороги и укрепляют берега. На местах работают лесники, дорожники, спасатели и полицейские.

Глава Закарпатья отметил, что жизнедеятельность села Стебный, которое больше всего пострадало в результате непогоды, восстановлено, а подавляющее большинство привлеченных служб уже завершила работы.

Напомним, 10 июля на Раховщину налетел мощный ливень — большая вода затопила дома, огороды, смыла дороги. Также на днях из-за обильных дождей затопило поселок Большой Бычков в этом же районе, люди вынуждены передвигаться по улице по колена в воде.

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