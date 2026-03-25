На Закарпатье лейтенант пограничной службы сбежал в Словакию / © Госпогранслужба Украины

На Закарпатье офицер Госпогранслужбы во время несения службы сбежал со своего поста за границу.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагол.

По информации журналиста, 21 марта на участке отдела пограничной службы «Большой Березный» офицер ГПСУ самовольно покинул место несения службы и сбежал в Словакию. Речь идет о лейтенанте Николае Г.

Глагола приводит такую хронологию побега пограничника:

23:40 — от старшего пограничного наряда поступил доклад о том, что лейтенант исчез с позиции.

23:45 — подразделения подняли по тревоге: были привлечены резервы и поисковые группы.

Далее события разворачивались уже на сопредельной территории.

00:35 — от смежной стороны поступило подтверждение: в 500 метрах от государственной границы задержан гражданин Украины.

00:50 — При осмотре местности украинские пограничники обнаружили вещи офицера.

В 200 метрах от госграницы беглец оставил свое снаряжение. Там обнаружили:

пистолет Макарова

2 снаряженных магазина (16 патронов 9 мм)

военную форму

Журналист предполагает, что оружие и форму офицер выбросил перед бегством за границу, чтобы избавиться от доказательств. Сейчас продолжаются поисковые мероприятия и выяснение всех обстоятельств.

Заметим, что ни пресс-служба ГПСУ, ни ее региональное Западное управление об инциденте не сообщало.

Ранее Виталий Глагола сообщил, что водитель рейсового автобуса «Кошице-Свалява» покинул пассажиров на границе и сбежал в Словакию.