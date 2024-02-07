На Закарпатье "ограниченно пригодный" мужчина письменно отказался от мобилизации: наказал ли его суд

На суде мужчина вину признал и раскаялся.

В Закарпатской области к 3 годам испытательного срока приговорили мужчину, который письменно отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, мужчина в октябре 2023 года прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его "ограниченно годным" к службе в ВСУ. В тот же день он получил повестку, однако отказался от мобилизации, написав письменный отказ.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он сообщил, что уклонился от мобилизации, "поскольку плохое состояние здоровья и не может находиться на военной службе".

Суд признал мужчину виновным по ст. 336 УК Украины и приговорил к 5 годам лишения свободы, заменив реальный срок на 3 года испытательного.

Приговор суда

Напомним, в Ивано-Франковской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, получив повестку, подал на развод, чтобы стать одиноким отцом.

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