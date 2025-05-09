На Закарпатье остановили продажу уникального кельтского клада XII века

На Закарпатье мужчина пытался продать уникальную находку / © закарпатская областная прокуратура

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На Закарпатье мужчина пытался продать уникальную находку — четыре бронзовых топора-кельта, которые находились в древнем глиняном горшке.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Артефакты изъяли у жителя областного центра. В настоящее время против него возбуждено дело за незаконное присвоение древностей (ч. 1 ст. 193 УК Украины).

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Противоправная деятельность пресечена благодаря представителям Национального музея истории Украины. Они обнаружили объявление о продаже находки на интернет-аукционе.

Кельтский клад / © закарпатская областная прокуратура

Кельтский клад / © закарпатская областная прокуратура

Кельтский клад / © закарпатская областная прокуратура

Предварительно известно, что это клад культуры Гава-Голиграды (XII-IX вв. до н.э.). Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попрутья до северо-восточной части Карпатской котловины в бассейне Верхней Тисы и датируется XII–IX вв. до н.э.

Еще большую ценность найденному кладу добавляет то, что его нашли в керамическом сосуде.

Полиция нашла продавца и изъяла у него находку.

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По оперативным данным мужчина нашел эти вещи возле Ужгорода на месте древнего поселения, где запрещено проводить раскопки. Во время обыска у него также были найдены старинные монеты и пророссийские символы. Поэтому открыли еще одно дело — за возможное оправдание агрессии России (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

Старинные монеты / © закарпатская областная прокуратура

Сейчас артефакты готовят для передачи в музей для дальнейшего исследования. Полиция устанавливает все обстоятельства этого дела.

Ранее мы писали о том, что в пустыне Израиля была найдена загадочная пирамида с сокровищами.

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