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На Закарпатье остановили продажу уникального кельтского клада XII века
На Закарпатье разоблачили попытку продажи уникальных бронзовых топоров-кельтов XII-IX вв. до н. э. Артефакты уже передают в музей.
На Закарпатье мужчина пытался продать уникальную находку — четыре бронзовых топора-кельта, которые находились в древнем глиняном горшке.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Артефакты изъяли у жителя областного центра. В настоящее время против него возбуждено дело за незаконное присвоение древностей (ч. 1 ст. 193 УК Украины).
Противоправная деятельность пресечена благодаря представителям Национального музея истории Украины. Они обнаружили объявление о продаже находки на интернет-аукционе.
Предварительно известно, что это клад культуры Гава-Голиграды (XII-IX вв. до н.э.). Она была распространена от Верхнего Поднестровья и Попрутья до северо-восточной части Карпатской котловины в бассейне Верхней Тисы и датируется XII–IX вв. до н.э.
Еще большую ценность найденному кладу добавляет то, что его нашли в керамическом сосуде.
Полиция нашла продавца и изъяла у него находку.
По оперативным данным мужчина нашел эти вещи возле Ужгорода на месте древнего поселения, где запрещено проводить раскопки. Во время обыска у него также были найдены старинные монеты и пророссийские символы. Поэтому открыли еще одно дело — за возможное оправдание агрессии России (ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Сейчас артефакты готовят для передачи в музей для дальнейшего исследования. Полиция устанавливает все обстоятельства этого дела.
Ранее мы писали о том, что в пустыне Израиля была найдена загадочная пирамида с сокровищами.
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