На Закарпатье от 13-летней девочки, которая вынесла из огня четырех братьев и сестру, отказались родители

В соцслужбы рассказали, что раньше родители заставляли ребенка попрошайничать, девушка не умела читать и писать.

В Закарпатской области от 13-летней Софии Рознийчук, которая в 2018 году вынесла из огня 4 братьев и сестру, отказались родители. Теперь 13-летняя Софийка воспитывается в Чинадиевском детском доме.

Об этом сообщили в ГСЧС в Закарпатской области.

Девочка за мужество и героизм стала лауреатом Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2019" и получила награду из рук президента Украины Владимира Зеленского.

София на видео рассказала, что из-за пожара она с семьей жила на улице, а потом ее забрали социальные работники. Однако младших детей родители впоследствии забрали из детдома, а Софию оставили. На видео, которое опубликовали спасатели, девочка, вспоминая о родне, плачет.

Девочка говорит, что в будущем мечтает стать спасателем и ей даже уже подарили костюм пожарного.

Издание "КП в Украине" сообщило, что маму Софии лишили родительских прав. Соцработники также уже обратились в суд, чтобы и у отца Софии забрать права на ребенка. Известно, что мужчина живет с 7 своими младшими детьми и новой женой, а мать — в Виннице, она также отказывается видеться с дочерью.

Начальник Службы по делам детей Раховской райгосадминистрации Елена Кокиш рассказала, что они полгода искали отца Софии, чтобы он пришел к девочке в детский дом, но тот уехал в Киев. Других детей воспитывает мачеха Софии.

Чиновница также сообщила, что ранее отец заставлял Софию попрошайничать. Елена Кокиш также добавила, что когда София попала в детдом, она не умела писать и читать. Сейчас она осваивает школьную программу на уровне второго класса, хотя по возрасту она должна уже учиться в 7 или 8 классе.

"Отец даже не пытался отдать ребенка в школу, чем нарушил ее права. Я считаю, что ей лучше будет в детдоме", — говорит Елена Кокиш.

Напомним, небезразлична женщина спасла 2,5-летнего малыша в Донецкой области.

Новости Украины: медсестра, которая спасла раненых бойцов, получила орден Богдана Хмельницкого

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку