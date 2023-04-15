На Закарпатье отчим насиловал 12-летнюю девочку: он два года издевался над ребенком

Когда мать девочки узнала о сексуальном насилии, обратилась в полицию.

В Закарпатской области задержан 43-летний мужчина, который с 2021 года насиловал свою падчерицу.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

По данным следствия, 14 апреля в полицию обратилась местная жительница. Она сообщила, что 43-летний сожитель насиловал ее 12-летнюю дочь.

Девочка призналась правоохранителям, что мужчина с 2021 года насиловал ее. Это подтвердила также медицинская экспертиза.

Правоохранители задержали мужчину. Ему инкриминируют ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, то есть — изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет. Ему грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Следствие по делу продолжается.

Напомним, в Полтавской области районный суд оправдал мужчину, которого бывшая возлюбленная и ее малолетняя дочь обвинили в изнасиловании.

Ранее в Воловецкой общине Закарпатской области разразился скандал из-за условных сроков трем подросткам, которые изнасиловали 14-летнюю девушку и сняли это на видео.

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