На Закарпатье отчим поджег 10-летнего пасынка: ребенок погиб

Вместо этого родные погибшего, в том числе и мать мальчика, выгораживали злоумышленника и уверяли копов, что это ребенок случайно подожгла сам себя.
На Закарпатье отчим поджег 10-летнего пасынка. Мальчик скончался в больнице.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
В полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу 10-летнего мальчика из села Серное Береговского района. У ребенка было диагностировано около 80% ожогов тела. Врачи несколько дней пытались спасти жизнь мальчика, однако от полученных травм он скончался.
Родные погибшего уверяли, что во время сжигания травы мальчик случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество и таким образом началось возгорание.
Однако оказалось, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил 33-летний сожитель матери потерпевшего мальчика. Это произошло после того, как между взрослым и ребенком возникла ссора.
Злоумышленник взят под стражу без возможности внесения залога.
Правоохранители также проводят необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и действиям матери.
Ранее сообщалось, что в Донецкой области мужчина насиловал двух дочерей сожительницы.
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