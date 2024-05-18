На Закарпатье отчим поджег 10-летнего пасынка: ребенок погиб

Вместо этого родные погибшего, в том числе и мать мальчика, выгораживали злоумышленника и уверяли копов, что это ребенок случайно подожгла сам себя.

На Закарпатье отчим поджег 10-летнего пасынка. Мальчик скончался в больнице.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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В полицию поступило сообщение о госпитализации в больницу 10-летнего мальчика из села Серное Береговского района. У ребенка было диагностировано около 80% ожогов тела. Врачи несколько дней пытались спасти жизнь мальчика, однако от полученных травм он скончался.

Родные погибшего уверяли, что во время сжигания травы мальчик случайно пролил на себя легковоспламеняющееся вещество и таким образом началось возгорание.

Однако оказалось, что умышленный поджог одежды на ребенке совершил 33-летний сожитель матери потерпевшего мальчика. Это произошло после того, как между взрослым и ребенком возникла ссора.

Злоумышленник взят под стражу без возможности внесения залога.

Правоохранители также проводят необходимые процессуальные действия, по результатам которых будет дана правовая оценка и действиям матери.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области мужчина насиловал двух дочерей сожительницы.

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