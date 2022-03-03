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На Закарпатье открыли транспортный хаб для приема гуманитарных грузов из Европы

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На Закарпатье открыли транспортный хаб для приема гуманитарных грузов из Европы

Укрзализныця

Первый гуманитарный груз из хаба отправился в Харьков.

В Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб. Центр будет принимать гуманитарные грузы, поступающие со стран Евросоюза для Украины.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".

Власти Закарпатья совместно с УЗ организуют бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков.

"Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутылированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т.п.), спальные мешки и карематы. Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах", — говорится в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 4 марта.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 

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