На Закарпатье открыли транспортный хаб для приема гуманитарных грузов из Европы

На Закарпатье открыли транспортный хаб для приема гуманитарных грузов из Европы

Первый гуманитарный груз из хаба отправился в Харьков.

В Закарпатье открыли логистический гуманитарный хаб. Центр будет принимать гуманитарные грузы, поступающие со стран Евросоюза для Украины.

Об этом сообщает "Укрзалізниця".

Власти Закарпатья совместно с УЗ организуют бесперебойную работу хаба, который будет доставлять гуманитарные грузы в наиболее пострадавшие территории страны. Первый гуманитарный груз по железной дороге из хаба отправился в Харьков.

"Приоритетными типами грузов являются медикаменты, средства гигиены, продукты питания длительного хранения, одежда, бутылированная вода, детские продукты (еда, подгузники и т.п.), спальные мешки и карематы. Просьба предоставлять грузы целыми упаковками, желательно на поддонах", — говорится в сообщении.

Ранее "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационных рейсов на 4 марта.