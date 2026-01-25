На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: детали от журналиста

Полиция выясняет все обстоятельства / © Полиция Киева

Сегодня, 25 января, микроавтобус с детьми из-за гололеда внезапно съехал с трассы и перевернулся на бок.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.

ДТП произошло между Перечином и Заречевым.

«Как мне сообщили медики, в Ужгородскую больницу с разными травмами доставлены 6 детей и женщина. По предварительным данным, состояние пострадавших стабильное. Все осмотрены и получили необходимую помощь», — отметил он.

