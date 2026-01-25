- Дата публикации
На Закарпатье перевернулся автобус с детьми: детали от журналиста
Причиной аварии, по данным журналиста, стал гололед.
Сегодня, 25 января, микроавтобус с детьми из-за гололеда внезапно съехал с трассы и перевернулся на бок.
Об этом сообщил журналист Виталий Глагол.
ДТП произошло между Перечином и Заречевым.
«Как мне сообщили медики, в Ужгородскую больницу с разными травмами доставлены 6 детей и женщина. По предварительным данным, состояние пострадавших стабильное. Все осмотрены и получили необходимую помощь», — отметил он.
