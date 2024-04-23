На Закарпатье по дороге в учебный центр умер мобилизованный: Лубинец рассказал новые детали

В Закарпатье по дороге в учебный центр умер мужчина. Согласно справке ВЛК, гражданин был пригоден к военной службе. Известно, что у мобилизованного случился эпилептический приступ.

Об этом на своей странице в соцсети написал Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Известно, что украинец согласно справке ВЛК был признан годным к военной службе. По поводу вероятного нарушения прав человека я открыл производство. Эта ситуация будет находиться на моем личном контроле. Также мои представители в Закарпатской и Львовской областях будут работать, чтобы узнать все обстоятельства. Выражаю соболезнования семье украинца", — подчеркнул Дмитрий Лубинец.

Напомним, что в Закарпатской области умер мобилизованный. Несчастный случай произошел, когда призывника везли в учебный центр.

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