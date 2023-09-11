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На Закарпатье почти 60 уклонистов пытались сбежать за границу – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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На Закарпатье почти 60 уклонистов пытались сбежать за границу – фото

Задержаны уклонявшиеся, пытавшиеся бежать за границу / Фото: Государственная пограничная служба Украины

Пограничники задержали около 60 мужчин за попытку незаконно пересечь границу.

В Закарпатской области пограничники Мукачевского отряда задержали 56 мужчин, попытавшихся незаконно пересечь границу в Венгрию и Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

"Большинство из них было замечено в ходе озабоченного поиска "слабых мест" на границе. Но закончился он для всех задержанием, админответственностью и запятнанной репутацией", — говорится в сообщении.

Задержаны уклонявшиеся, пытавшиеся бежать за границу / ©
Задержаны уклонявшиеся, пытавшиеся бежать за границу
Задержаны уклонявшиеся, пытавшиеся бежать за границу / ©
Задержаны уклонявшиеся, пытавшиеся бежать за границу
Задержаны уклонявшиеся, пытавшиеся бежать за границу / ©
Задержаны уклонявшиеся, пытавшиеся бежать за границу

Напомним, на утро 11 сентября на границе Украины стоят более 200 автомобилей и десятки автобусов.

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