На Закарпатье поезд вдребезги разбил авто на переезде (фото)

ДТП / © Виталий Глагола

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Возле села Дубриничи на Ужгородщине, на нерегулируемом железнодорожном переезде поезд протаранил Audi A8, оказавшуюся на путях в момент его движения. Автомобиль разбит в хлам, но все люди остались почти невредимыми.

Об этом рассказал журналист Виталий Глагола.

За рулем Audi, которую снес поезд в Ужгородской области, была женщина 1998 года рождения, жительница Ужгорода. Она ехала в сторону села Заричево, но не смогла справиться с управлением и врезалась в столб забора железнодорожного переезда. После столкновения автомобиль развернуло, и он оказался на путях, прямо перед приближающимся поездом. Машина была протянута поездом около 11 метров, пока не остановилась возле электроопоры.

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В салоне находились три человека. Один из пассажиров получил незначительные травмы, другие остались без серьезных повреждений, только с испугом и царапинами. Пассажиры и водитель были доставлены в Ужгородскую больницу.

© Виталий Глагола

Предварительно рассматривается версия, что водитель проигнорировал сигнал светофора и пытался объехать шлагбаум, что привело к инциденту. Полиция составила административный протокол за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой ДТП. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

© Виталий Глагола

Напомним, на автодороге сообщением Выступовичи — Житомир — Могилев-Подольский произошло смертельное ДТП.