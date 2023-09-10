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На Закарпатье погиб 16-летний парень: подробности и фото

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
902
Время на прочтение
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На Закарпатье погиб 16-летний парень: подробности и фото

Смертельное ДТП в Закарпатье / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Полиция расследует причины аварии.

В городе Свалява Закарпатской области в воскресенье, 10 сентября, в ДТП погиб 16-летний молодой человек.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

ДТП произошло 10 сентября в 11:00 на одной из улиц Свалявы Закарпатской области. По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля Ford Focus, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 16-летний подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте аварии.

На Закарпатье произошло ДТП / © Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
На Закарпатье произошло ДТП / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Водитель автомобиля сам вызвал полицию, он был за рулем трезвым.

Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. Продолжается расследование.

Место ДТП в Закарпатье / © Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области
Место ДТП в Закарпатье / Фото: Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Напомним, вблизи села Лукашевка в Винницком районе произошло ДТП — погибла 51-летняя женщина. Ее тело из изуродованного автомобиля доставали спасатели.

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Дата публикации
Просмотры
902
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