На Закарпатье погиб 16-летний парень: подробности и фото

Полиция расследует причины аварии.
В городе Свалява Закарпатской области в воскресенье, 10 сентября, в ДТП погиб 16-летний молодой человек.
Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.
ДТП произошло 10 сентября в 11:00 на одной из улиц Свалявы Закарпатской области. По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля Ford Focus, выезжая со второстепенной дороги, столкнулся с мотоциклом, за рулем которого был 16-летний подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте аварии.
Водитель автомобиля сам вызвал полицию, он был за рулем трезвым.
Правоохранители открыли производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти потерпевшего. Продолжается расследование.
Напомним, вблизи села Лукашевка в Винницком районе произошло ДТП — погибла 51-летняя женщина. Ее тело из изуродованного автомобиля доставали спасатели.
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