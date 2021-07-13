На Закарпатье погиб работник лесохимкомбината, еще четверо госпитализированы с отравлением газовыми парами

Четверо сотрудников пытались спасти коллегу, но безрезультатно.
В понедельник, 12 июля, около 11:00 в Перечине Закарпатской области произошел трагический случай на территории местного лесохимкомбината. Пятеро работников предприятия отравились газовыми парами, один из них умер.
Об этом сообщило управления гоструда Закарпатской области.
"По предварительной информации, аппаратчик пиролиза, открыл люк скруббера, скорее всего, вдохнул испарения газа и потерял сознание. Четверо других работников, которые обнаружили потерпевшего, пытались оказать ему первую домедицинскую помощь, но также отравились газовыми парами", — говорится в сообщении.
К сожалению, спасти жизнь аппаратчику пиролиза не удалось. Другие работники сейчас находятся на лечении в Ужгородской городской больнице. Их состояние стабильное.
В управлении гоструда области создали комиссию для специального расследования трагедии.
Напомним, в Полтавской области на мясокомбинате работники отравились неизвестным веществом: 14 из них в больнице. Предварительной причиной отравления называют пары от только окрашенной пола.