На Закарпатье погиб работник лесохимкомбината, еще четверо госпитализированы с отравлением газовыми парами

На Закарпатье погиб работник лесохимкомбината, еще четверо госпитализированы с отравлением газовыми парами

Четверо сотрудников пытались спасти коллегу, но безрезультатно.

В понедельник, 12 июля, около 11:00 в Перечине Закарпатской области произошел трагический случай на территории местного лесохимкомбината. Пятеро работников предприятия отравились газовыми парами, один из них умер.

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Об этом сообщило управления гоструда Закарпатской области.

"По предварительной информации, аппаратчик пиролиза, открыл люк скруббера, скорее всего, вдохнул испарения газа и потерял сознание. Четверо других работников, которые обнаружили потерпевшего, пытались оказать ему первую домедицинскую помощь, но также отравились газовыми парами", — говорится в сообщении.

К сожалению, спасти жизнь аппаратчику пиролиза не удалось. Другие работники сейчас находятся на лечении в Ужгородской городской больнице. Их состояние стабильное.

В управлении гоструда области создали комиссию для специального расследования трагедии.

Напомним, в Полтавской области на мясокомбинате работники отравились неизвестным веществом: 14 из них в больнице. Предварительной причиной отравления называют пары от только окрашенной пола.

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