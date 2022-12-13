На Закарпатье погибли мужчина и женщина, которые отравились угарным газом от генератора

В городе Виноградове Береговского района Закарпатской области погибли два человека в результате отравления угарным газом от генератора. Трагедия произошла в понедельник, 12 декабря.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Закарпатской области.

"В 20:50 в ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек по адресу: Береговский район, г. Виноградов, ул. Высоцкого. Предварительная причина гибели гражданина 1957 г. р. и гражданки 1962 г. р. — отравление угарным газом полученным в результате работы генератора", — говорится в сообщении.

Опасность работы генератора

Из-за поврежденной россиянами энергетической инфраструктуры украинцы раскупают электрогенераторы тысячами. Специалисты предостерегают, что генератор это не только свет и иногда тепло в доме, но и серьезная угроза, если не соблюдать элементарные правила. В Украине уже зафиксированы первые смертельные случаи неправильной эксплуатации электрогенераторов.

Генератор – не игрушка: как подобрать и безопасно использовать

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