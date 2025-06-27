На Закарпатье пограничник пропал без вести: ГПСУ не исключает его бегства

На Закарпатье скрылся пограничник / © УНИАН

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На Закарпатье пограничник пропал без вести. В Государственной пограничной службе не исключают, что он мог нелегально перейти госграницу.

Об этом сообщил в комментарии для ТСН.ua представитель ГПСУ Андрей Демченко.

Он отметил, что неделю назад военнослужащий не прибыл в свое подразделение.

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По словам Демченко, в день исчезновения он не был на службе, но должен был выполнять другие возложенные на него обязанности.

Спикер подчеркнул, что поисковые мероприятия пограничника начались сразу после исчезновения.

Точных данных о его местонахождении пока нет, но оперативные действия не прекращаются. Кроме того, в ГПСУ не исключают, что мужчина мог незаконно пересечь границу.

«Прорабатываются все варианты. Не можем исключать, что он мог и незаконно пересечь границу, поскольку на участке фиксировались признаки нарушения границы», — сказал Демченко.

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Он отметил, что об исчезновении военнослужащего сообщили правоохранительные органы, а также словацкие пограничники.

«В настоящее время подтверждения от смежной стороны о задержании ими военнослужащего ГПСУ не поступало», — отметил спикер ГПСУ.

В то же время, Демченко опроверг информацию о том, что исчезновение военного связано с запланированным направлением в зону боевых действий.

В частности, он уточнил, что пропавший военнослужащий проходит службу по контракту и в 2023 году в составе подразделений ГПСУ принимал участие по отражению российского вторжения на территорию Украины.

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Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что пограничник из КПП «Ужгород» скрылся со службы и попросил убежища в Словакии.

По словам журналиста Виталия Глаголы, военный после дежурства самовольно перешел границу, а позже подал заявление на статус беженца, ссылаясь на желание избежать войны. По предварительным данным, причиной побега могло стать будущее направление в зону боевых действий.

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