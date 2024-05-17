На Закарпатье пограничник застрелил мужчину, который пытался незаконно пересечь границу: подробности

Пограничник на Закарпатье случайно застрелил мужчину, который пытался незаконно пересечь украинско-румынскую границу.

Военнослужащий пограничного отряда застрелил 39-летнего жителя Днепра во время его попытки пересечь украинско-румынскую границу на Закарпатье. Пограничника уже задержали сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Бюро начало расследование по факту гибели гражданского мужчины, бежавшего от пограничников в Закарпатье.

"По предварительным данным, 15 мая около 19 часов военнослужащие пограничного отряда во время патрулирования заметили мужчину, который направлялся в сторону границы с Румынией", — рассказали в ДБР.

В ведомстве подчеркнули, что гражданский не остановился по требованию пограничников, а наоборот — бросился бежать.

"Во время преследования беглеца военнослужащие произвели несколько предупредительных выстрелов из табельного оружия. Впоследствии они обнаружили тело мужчины с пулевым ранением головы", — уточнили в пресс-службе ДБР.

По информации бюро, погибший — 39-летний уроженец Днепра, имел при себе туристическое снаряжение и загранпаспорт.

В рамках зарегистрированного уголовного производства работники ДБР безотлагательно осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшего и оружие, из которого произведены выстрелы. В прессслужбе ДБР сообщили, что также допрошены военнослужащие пограничного наряда.

"Один из военнослужащих задержан, готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа)",- отметили в ведомстве.

Следственные действия продолжаются, устанавливают все обстоятельства трагедии. Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, в Закарпатье, в городе Виноградов, произошла стрельба возле военкомата. Группа ромов из села Онок (Береговского района) заблокировала выезд из местного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), потому что военнослужащие якобы хотели мобилизовать их больного односельчанина.

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