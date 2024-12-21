На Закарпатье сорвали ночной заплыв "водолазов" через Тису: подробности

На Закарпатье пограничники задержали шесть человек, пытавшихся переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы.

Стало известно, что ночью пограничники отдела "Вилок" Мукачевского отряда задержали шесть человек, пытавшихся переплыть реку Тису с целью незаконного пересечения украинско-венгерской границы. Событие произошло неподалеку от государственной границы, около 2 часов ночи, когда пограничный наряд заметил группу подозрительных лиц.

Нарушители, преодолев заградительный забор, двигались в сторону реки. Наряд остановил их в 300 метрах от границы. Четверо закарпатцев, киевлянин и виннитчанин признались, что планировали переплывать Тису на резиновых лодках. По их словам, они получили обещания переправщиков о безопасном и беспрепятственном пересечении границы, но плавсредств им так и не предоставили.

Оперативники отряда сейчас работают над установлением лиц, причастных к организации этой переправы. Протокол в отношении нарушителей составлен по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дела переданы в суд.

Напомним, реку Тиса постоянно пытаются переплыть желающие избежать мобилизации украинских мужчин. Так, недавно в водоеме на границе с Румынией снова обнаружили тело мужчины без признаков жизни.

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