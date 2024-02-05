На Закарпатье пограничники во время погони за уклонистами сбили переправлявшего их мужчину

В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

В селе Луг на Закарпатье пограничники во время преследования уклонистов сбили мужчину, который помогал беглецам пересекать границу.

Об этом передает Западное региональное управление ГПСУ.

По словам пограничников, мужчина внезапно выскочил перед служебным автомобилем.

Также читайте В Луцке директор благотворительного фонда придумал, как вывезти за границу 12 уклонистов от мобилизации

Отмечается, что в воскресенье, 4 февраля, пограничники обнаружили группу мужчин, двигавшихся в сторону реки Тиса, которой проходит государственная граница с Румынией.

Информация о возможном незаконном пересечении границы была предоставлена румынским пограничникам.

"В то же время, во время поисковых мероприятий, на служебный автомобиль Госпогранслужбы внезапно выскочил двигавшийся от заградительного забора мужчина. В результате столкновения мужчина получил травмирование", — говорится в сообщении.

На место инцидента сразу вызвали полицию и скорую, которая доставила пострадавшего в больницу. В настоящее время мужчина находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Уклонистов, которым он помогал, задержали румынские пограничники.

В ГНСУ отметили, что травмированный мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, как лицо, причастное к незаконной переправке лиц через государственную границу.

По данному факту назначено служебное расследование. Проверка продолжается.

Также пограничники направили в Нацполицию сообщение об обнаружении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 332 Уголовного Кодекса Украины "Организация незаконной переправки лиц через границу".

Ранее сообщалось, что на Буковине поймали группу уклонистов в Румынию горными тропами.

Читайте также: