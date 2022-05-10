На Закарпатье пограничники задержали четырех мужчин, которые притворялись "многодетными папами"

Пограничники на Закарпатье обнаружили сразу 12 поддельных свидетельств о рождении детей.

Фиктивные документы предоставили четверо мужчин в возрасте от 20 до 43 лет, которые одновременно прибыли в пункт пропуска "Лужанка", чтобы выехать в соседнюю Венгрию.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины.

"Все они граждане Украины, жители Хмельницкой и Житомирской областей. Каждый из четырех, как основание для выезда за границу в период действия правового режима военного положения, вместе с паспортными документами предоставили для проверки по три свидетельства о рождении "своих" детей", — говорится в сообщении.

В ходе проверки свидетельства инспектор пограничного контроля выявил ряд признаков, указывающих на их подделку. Один из "многодетных отцов" признался, что приобрел свидетельства через своего знакомого за 500 долларов США.

О наличии в действиях мужчин признаков преступления, предусмотренного ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов", пограничники направили сообщение в Нацполицию Закарпатской области.

Сейчас правоохранители устанавливают причастных к этому преступлению лиц.

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