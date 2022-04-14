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На Закарпатье пограничники задержали мужчину с удостоверением представителя администрации Путина: фото

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На Закарпатье пограничники задержали мужчину с удостоверением представителя администрации Путина: фото

Государственная пограничная служба Украины

Мужчина хотел бежать в Румынию.

На Закарпатье пограничники задержали мужчину с удостоверением представителя администрации президента России. Он пытался незаконно выехать с территории Украины в Румынию.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Возможный российский след обнаружили по делу, возбужденному после задержания мужчин в Закарпатье. Они пытались незаконно пересечь госрубеж в Румынию", — говорится в сообщении.

© Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины

Во время обысков в квартире фигуранта дела правоохранители изъяли средства связи, транспорт, банковские карты, которые могли использоваться для незаконной деятельности. Также было найдено немало пророссийской атрибутики и просроченное удостоверение уполномоченного представителя администрации президента России. Подлинность документа проверяют эксперты.

© Государственная пограничная служба Украины
Государственная пограничная служба Украины

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