На Закарпатье пограничники задержали мужчину с удостоверением представителя администрации Путина: фото

Мужчина хотел бежать в Румынию.
На Закарпатье пограничники задержали мужчину с удостоверением представителя администрации президента России. Он пытался незаконно выехать с территории Украины в Румынию.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"Возможный российский след обнаружили по делу, возбужденному после задержания мужчин в Закарпатье. Они пытались незаконно пересечь госрубеж в Румынию", — говорится в сообщении.
Во время обысков в квартире фигуранта дела правоохранители изъяли средства связи, транспорт, банковские карты, которые могли использоваться для незаконной деятельности. Также было найдено немало пророссийской атрибутики и просроченное удостоверение уполномоченного представителя администрации президента России. Подлинность документа проверяют эксперты.
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