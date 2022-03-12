На Закарпатье полиция изъяла уже 6 автомобилей у пьяных водителей и передала на нужды ВСУ

На Закарпатье полиция изъяла уже 6 автомобилей у пьяных водителей и передала на нужды ВСУ

На всех водителей составлены админматериалы по ст. 130 КУоАП.

В Закарпатской области полиция изъяла уже 6 автомобилей у пьяных водителей и передала на нужды ВСУ.

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Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.

Автомобили конфисковали на территориях Ужгородщины и Мукачевщины, а также в Тячево, Берегово и Хусте.

Все транспортные средства изымаются и размещаются на площадках временного содержания до времени передачи для нужд обороны Украины. Такие действия определяются Законом Украины "О передаче, принудительном отчуждении и изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

"Сейчас сотрудники Главного управления Национальной полиции области уже изъяли Volkswagen Tiguan, Peugeot, Mercedes, грузовик КрАЗ и Volkswagen Golf. Также автомобиль BMW Х5 изъяли патрульные полицейские. Часть транспортных средств уже передали на нужды ВСУ, другие будут переданы в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Кроме изъятия автомобилей на всех водителей составлены админматериалы по ст. 130 КУоАП.

Напомним, в Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванном обломками сбитой российской ракеты.

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