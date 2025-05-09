На Закарпатье поп УПЦ МП разгуливал по улицам в советской форме с георгиевской лентой

Священника УПЦ МП задержали за ношение советской символики / © Национальная полиция Закарпатской области

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Сегодня, 9 мая, на Закарпатье священнослужитель УПЦ Московского патриархата и его друг разгуливали по улицам поселка Межгорье с советской символикой и в форме солдат советской армии.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в поселке Межгорье двое неизвестных ходят в форме солдат советской армии с георгиевскими лентами.

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На место происшествия немедленно выехали правоохранители. Были установлены личности мужчин — ими оказались 58-летний священнослужитель УПЦ (МП) из Межгорья и 46-летний житель села Терново Тячевского района.

© Национальная полиция Закарпатской области

Мужчины демонстративно оделись в советскую форму с элементами запрещенной тоталитарной символики и пропагандировали коммунистический режим. Фигуранты были доставлены в полицейский участок. Всю запрещенную символику правоохранители изъяли.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса Украины, то есть «изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов». Продолжается следствие.

В комментариях пользователи с сарказмом отреагировали на информацию. Комментаторы отметили, что шутки о погонах КГБ-ФСБ под рясами духовенства Московского патриархата оказались реальными.

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Ранее историки выяснили, что почти все священнослужители РПЦ во времена Советского Союза были связаны или завербованы КГБ.

Напомним, что сегодня депутат Бужанский поздравил украинцев с «Днем Победы в Великой Отечественной», что вызвало негодование.