На Закарпатье после ливня сошел селевой поток, сносил все на своем пути

Местных предупреждают о повышении уровня воды в речках.
На Закарпатье устраняют последствия схода двух селевых потоков в селе Свобода потоки перекрыли движение на дороге.
Об этом сообщают местные ДСНС.
"В течение часа сотрудники ДСНС расчистили автодорогу и обеспечили проезд автомобильного транспорта", — отметили спасатели.
Вместе с тем, в сети опубликовали видео из села Колочава. Там уровень воды в реке существенно поднялся, а бурная вода смывала все на своем пути. Видео обнародует издание Mukachevo.net.
В то же время местные сообщают о разрушении от урагана, а также публикуют предупреждения о значительном поднятие уровня воды в реках.