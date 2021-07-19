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На Закарпатье после ливня сошел селевой поток, сносил все на своем пути

На Закарпатье после ливня сошел селевой поток, сносил все на своем пути

Местных предупреждают о повышении уровня воды в речках.

На Закарпатье устраняют последствия схода двух селевых потоков в селе Свобода потоки перекрыли движение на дороге.

Об этом сообщают местные ДСНС.

"В течение часа сотрудники ДСНС расчистили автодорогу и обеспечили проезд автомобильного транспорта", — отметили спасатели.

Вместе с тем, в сети опубликовали видео из села Колочава. Там уровень воды в реке существенно поднялся, а бурная вода смывала все на своем пути. Видео обнародует издание Mukachevo.net.

В то же время местные сообщают о разрушении от урагана, а также публикуют предупреждения о значительном поднятие уровня воды в реках.