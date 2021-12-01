На Закарпатье после наезда грузовика женщине оторвало голову: видео

Водителя фуры, под колеса которой попала жительница Свалявы, задержала полиция.
В среду, 1 декабря, в Сваляве Закарпатской области грузовой автомобиль DAF совершил наезд на местную жительницу, которая неожиданно оказалась на проезжей части улицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
По предварительной информации, на улице Вызволення в Сваляве водитель не справился с управлением и допустил наезд на внезапно вышедшую на дорогу 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась, а водитель покинул место ДТП.
"Следователи полиции области открыли уголовное производство по факту смертельной аварии в Сваляве. По делу назначат экспертные исследования, по результатам которых будут установлены все обстоятельства происшествия”, — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, которых цитирует местное издание "Первый Кабельный", фура тянула женщину за собой около 200 метров, но водитель не заметил этого и покинул место ДТП без остановки, а в результате наезда женщине оторвало голову.
"В ходе досудебного расследования полицейские назначат необходимые для установления объективных обстоятельств аварии экспертные исследования", — сообщили в полиции.
Напомним, ранее во Львове маршрутка сбила двух женщин, шедших по зебре. Водитель после наезда на людей не бросился оказывать им помощь, а двинулся дальше. И потащил за собой одну из пострадавших. Она погибла.
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