На Закарпатье после наезда грузовика женщине оторвало голову: видео

Водителя фуры, под колеса которой попала жительница Свалявы, задержала полиция.

В среду, 1 декабря, в Сваляве Закарпатской области грузовой автомобиль DAF совершил наезд на местную жительницу, которая неожиданно оказалась на проезжей части улицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По предварительной информации, на улице Вызволення в Сваляве водитель не справился с управлением и допустил наезд на внезапно вышедшую на дорогу 55-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась, а водитель покинул место ДТП.

"Следователи полиции области открыли уголовное производство по факту смертельной аварии в Сваляве. По делу назначат экспертные исследования, по результатам которых будут установлены все обстоятельства происшествия”, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, которых цитирует местное издание "Первый Кабельный", фура тянула женщину за собой около 200 метров, но водитель не заметил этого и покинул место ДТП без остановки, а в результате наезда женщине оторвало голову.

Сотрудники полиции после общения со свидетелями и просмотра записей с камер наблюдения установили личность водителя — жителя Ужгородского района. Его задержали и заключили под стражу.

"В ходе досудебного расследования полицейские назначат необходимые для установления объективных обстоятельств аварии экспертные исследования", — сообщили в полиции.

Напомним, ранее во Львове маршрутка сбила двух женщин, шедших по зебре. Водитель после наезда на людей не бросился оказывать им помощь, а двинулся дальше. И потащил за собой одну из пострадавших. Она погибла.

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