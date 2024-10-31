На Закарпатье появятся новые пункты пропуска: подробности

Вскоре на границе с Венгрией и Румынией появятся новые пункты пропуска. Задача – разгрузить основные грузовые пункты пропуска.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По словам министра, в ближайшее время будет открыт для движения пустых грузовиков пункт пропуска "Лужанка". Это позволит разгрузить единственный грузовой пункт с Венгрией "Чоп-Захонь".

"В этом году также планируем открыть и пункт пропуска для пассажирского транспорта — "Великая Паладь". Будет работать он на временной инфраструктуре. Прорабатываем этот вопрос с Венгрией", — добавил он.

Также он добавил, что следующий этап работы в Закарпатье – реконструкция терминалов пункта пропуска "Ужгород" для разграничения грузового и пассажирского транспорта, что увеличит пропускную способность для грузовиков на 30%.

Кроме того, есть планы на границе с Румынией.

Напомним, ЕС отложил введение новой системы пограничного контроля – Entry/Exit Scheme (EES) для граждан стран, не являющихся членами ЕС. Биометрическая система, которая должна была заработать 10 ноября, будет внедряться поэтапно.

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