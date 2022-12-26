На Закарпатье поймали 18 уклонистов, пытавшихся скрыться за границу (фото)

Мужчины, не имевшие законных оснований для выезда за границу, пытались скрыться из Украины.

За прошедшие сутки, 25 декабря, на Закарпатье украинские пограничники остановили 18 мужчин призывного возраста, которые намеревались бежать из Украины.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Три группы уклонистов пытались вне пунктов пропуска незаконно пересечь границу.

Так, 4 мужчин на границе с Румынией задержали военнослужащие отделения "Велятино". Еще две группы, общим количеством 7 мужчин, задержали вблизи КПП "Вилок" на границе с Венгрией.

Двух военнообязанных задержали пограничники отдела "Деловое".

Еще пять мужчин, не имеющих законных оснований для выезда за границу, пытались пересечь границу через пункты пропуска.

Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к организации незаконного перемещения военнообязанных мужчин через границу.

Операция "уклонист": как некоторые военнообязанные пытаются бежать за границу

Напомним, что на Закарпатье уклоняющийся вместе с песиком пытался вплавь бежать в Румынию.

По информации ГПСУ, в водах пограничной Тисы, пытаясь бежать из Украины, погибли уже более 10 человек. Двух мужчин, едва не утонувших, спасли пограничники.

На Закарпатье несколько дней назад была задержана самая большая группа уклонистов с женщинами и детьми. На Буковине задержали 14 уклонистов, которые бежали по опасным горным тропам в Румынию.

А в Одесской области пограничники задержали мужчину, который "купил" двоих детей у знакомого. Он выдавал себя за многодетного отца