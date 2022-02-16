На Закарпатье поймали заключенных, сбежавших из изолятора и избивших конвоира и дежурного: фото

На Закарпатье поймали заключенных, сбежавших из изолятора и избивших конвоира и дежурного: фото

Полиция завершила спецоперацию по розыску и задержанию беглецов.

На Закарпатье поймали двоих мужчин, сбежавших из-под стражи из изолятора временного содержания. Один из фигурантов подозревается в сбыте наркотиков, другой – причастен к разбойному нападению.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Закарпатья.

"По тревоге был поднят весь личный состав полиции, на поиски беглецов ориентировали все полицейские наряды в регионе. В результате успешно проведенной спецоперации оперативники уголовного розыска задержали злоумышленников", — говорится в сообщении.

Событие квалифицировали по ч. 2 ст. 393 Уголовного кодекса Украины, то есть бегство из-под стражи, совершенное по предварительному сговору группой лиц, с применением насилия или угрозой его применения.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Ранее сообщалось, что сегодня, 16 февраля, около 00:30 двое злоумышленников нанесли телесные повреждения дежурному и конвоиру, после чего скрылись в неизвестном направлении. Один из правоохранителей госпитализирован в больницу.

Сейчас проводится служебная проверка действий правоохранителей, которые были на службе той ночью.

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