На Закарпатье правоохранители разоблачили подпольную типографию по производству фальшивых COVID-сертификатов

По предварительным данным, "доходы" участников преступной схемы составили сотни тысяч гривен.

В Закарпатской области СБУ ликвидировала подпольную типографию по изготовлению поддельных международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и справок о негативных результатах ПЦР-тестирования. Каждый месяц злоумышленники подделывали тысячи медицинских документов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Правоохранители выяснили, что противоправную деятельность организовали четыре местных жителя. Среди них — представители коммерческой структуры и районной автошколы, где нарушители обустроили нелегальную типографию.

Своим клиентам они предлагали "услуги" по продаже поддельных COVID-документов, в том числе свидетельств о вакцинации без проведения фактической прививки и справок о негативных результатах ПЦР-тестирования.

Фиктивные документы нарушители "заверяли" поддельными печатями, QR-кодами и сфальсифицированными подписями семейных врачей, а готовую "продукцию" реализовывали своим клиентам, которых подыскивали через своего сообщника в одном из медучреждений региона.

По предварительным данным, "доходы" участников масштабной схемы составляли сотни тысяч гривен.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители нашли:

фиктивные международные свидетельства о вакцинации и справки об отрицательных результатах ПЦР-тестов;

поддельные печати;

электронные носители информации и средства связи с доказательствами незаконной деятельности.

В настоящее время всем четырем злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, идет досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступной схеме. Меру пресечения злоумышленникам будет избирать суд.

СБУ

Напомним, ранее правоохранители разоблачили в Закарпатской области еще одну группу лиц, которая производила и продавала поддельные документы. В день правонарушители реализовывали около 500 фальшивок.

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