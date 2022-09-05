На Закарпатье предпринимательница из Киева восстановила старую школу и поселила там почти полсотни переселенцев

На Закарпатье предпринимательница из Киева восстановила старую, недействующую школу и поселила там почти полсотни переселенцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Здание отстроили менее чем через два месяца: провели электричество, интернет, водопровод и канализацию.

"Полуразрушенная бездействующая школа, почти без окон и дверей. Именно таким это здание впервые увидела Екатерина Терехова. Но согласовала с местными властями ремонт и начала делать здесь убежище для переселенцев, которых понимала — будет немало", — передают корреспонденты.

По словам волонтера Екатерины Тереховой, до войны она владела несколькими ресторанами в столице, поэтому сначала начала восстанавливать здание за собственные средства. Но понимала, что ее возможности не безграничны, поэтому подала заявку на грант в украинско-американскую благотворительную организацию.

"Это был космос. Я выиграла 28 тысяч долларов на строительство приюта и этими деньгами я могла распоряжаться исключительно на расходы, которые можно сделать по безналу: стройматериалы, подключение интернета, вывоз мусора", — отметила волонтер.

Только через два месяца в здании провели освещение, водопровод и канализацию, восстановили фасад и обустроили шесть комнат и туалеты.

"Здесь очень много детишек, почти в каждой комнате есть дети. Они уже видели ад, бежали из своих домов, видели войну. И сейчас смотреть, как кто-то не может справиться со своими эмоциями, пьет и закатывает скандалы… ну извините, это не здесь ", – говорит Екатерина.

Мама Екатерины организовала в приют еще и гуманитарный состав. Сюда за вещами и едой приходят полтысячи поселившихся неподалеку семей.

Вместе с жителями пристрастия волонтеры обещают быть к победе. А когда наступит мир, здание вместе со всеми вещами и техникой передадут местным властям.

Напомним, "Укрзализныця" запускает рейсы для эвакуации переселенцев из Крыма.

Как сообщалось, Зеленский обратился с просьбой к жителям оккупированного полуострова .

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