На Закарпатье прихожане УПЦ МП устроили бунт под ТЦК: требовали выпустить их попов

Прихожане УПЦ МП пришли под стены Хустского РТЦК, становились на колени, начали петь молитвы и потребовали отпустить их священников.

В селе Иза Хустского района на Закарпатье прихожане местной церкви УПЦ МП перекрыли дорогу, а затем пришли к стенам Хустского РТЦК из-за того, что работники ТЦК доставили в военкомат священнослужителей их церкви.

Об этом сообщил местный журналист Виталий Глагола и опубликовал соответствующее видео.

"Прихожане пришли под стены Хустского РТЦК и СП, становились на колени и начали петь молитвы, а в конце скандировать "священнику". По моей информации, у доставленных в ТЦК священников проверили учетно-военные документы и выдали повестки на другую дату. Они прошли ВВК и могут быть мобилизованы", – сообщил Глагола.

Позже беглый нардеп Артем Дмитрук и Telegram-каналы, связанные с УПЦ МП, сообщили, что попы Московского патриархата вышли из ТЦК.

По словам нардепа-беглеца, один из священников МП, который приехал на Закарпатье из Одесщины, согласился за 3 дня приехать обратно домой, и прийти в ТЦК Одессы. Другой, местный поп УПЦ МП якобы должен явиться в ТЦК аж через месяц.

В Закарпатском ОТЦК инцидент пока не комментировались.

Ранее адвокат рассказывал, что сан священника не является основанием для избегания мобилизации.

Согласно новой редакции закона о мобилизации для священнослужителей не предусмотрена ни отсрочка, ни броня, ни альтернативная служба.

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