На Закарпатье призывник ушел из ТЦК и придумал, как год избегать мобилизации: чем это закончилось

В Закарпатской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который во время построения отказался от повестки и год избегал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Тячевского райсуда Закарпатской области от 8 марта 2024 года.

По данным суда, в марте 2023 года на территории пункта постоянного сбора военнообязанных призывник во время построения публично отказался принимать повестку. Впоследствии он написал заявление об отказе от мобилизации.

На суде мужчина вины не признал. Он заявил, что "болеет", однако военно-врачебная комиссия не учла его жалоб.

Председатель ВЛК пришла на заседание суда и сообщила, что комиссия учла жалобы мужчины и отправила его "на обследование в Тячевскую поликлинику, однако обвиняемый не был согласен с обследованием, ссылаясь на то, что обследование проведено не в полном объеме, в результате чего последний был направлен на обследование в областную больницу". Однако и медики в Ужгороде болезней у мужчины не обнаружили. Тогда ВВК признала его пригодным к мобилизации.

В материалах суда есть результаты МРТ, которыми подсудимый хотел доказать свою якобы непригодность к службе в армии, однако суд считает, что это не является основанием для уклонения, а наоборот - доказывают то, что он может служить в армии.

Суд признал жителя Закарпатья виновным по статье 336 УКУ и приговорил к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним, командир отделения и художник в гражданской жизни Дмитрий Гапчинский эмоционально обратился к гражданам, избегающим мобилизации. Он подчеркнул, что украинцы должны понимать, что Россия хочет их уничтожить, и пока они уклоняются от мобилизации, защищающих их может не остаться.

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