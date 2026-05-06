На Закарпатье продолжается масштабный лесной пожар: огонь охватил десятки гектаров (фото, видео)

В Закарпатье горит лес

На территории Верхне-Воловецкого лесничества в Закарпатье продолжается ликвидация масштабного пожара. Огонь уже охватил около 75 гектаров леса, спасатели работают в усиленном режиме.

Об этом пишет ГСЧС Украины.

Для координации действий развернут оперативный штаб по тушению пожара. К работам привлечены 243 человека и 46 единиц техники, из которых 138 спасателей и 36 единиц техники от ГСЧС. В частности, привлечена и авиация службы.

Закарпатским пожарным помогают подразделения из Львовской и Ивано-Франковской областей.

