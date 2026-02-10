На Закарпатье произошло землетрясение: какие последствия

Землетрясение / © Associated Press

10 февраля в Закарпатской области произошло землетрясение небольшой мощности. Подземные толчки были зафиксированы вблизи города Мукачево.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Землетрясение на Закарпатье 10 февраля - что известно

Землетрясение произошло в 12:47 по киевскому времени. Его магнитуда составила 1,7 по шкале Рихтера.

По данным специалистов, эпицентр подземных колебаний находился на координатах 48,46 северной широты и 22,70 восточной долготы, на глубине около 7 километров. Согласно классификации, это землетрясение относится к категории неощутимых и не представляло угрозы для населения.

В Главном центре специального контроля отметили, что такие слабые сейсмические события не вызывают разрушений и обычно не ощущаются людьми. В то же время граждан, которые могли заметить любые колебания, призывают сообщить о своих наблюдениях через специальную онлайн-форму. Это поможет специалистам точнее определить энергетические параметры землетрясения и усовершенствовать мониторинг сейсмической активности.

Отметим, что это уже второе землетрясение на Закарпатье с начала года. 20 января жители области ощутили толчки магнитудой 2,4 балла.

Утром 10 февраля землетрясение мощностью 3,6 балла зафиксировали также возле побережья Крыма.