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На Закарпатье произошло землетрясение: власть призывает местных к бдительности

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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На Закарпатье произошло землетрясение: власть призывает местных к бдительности

На Закарпатье было зафиксировано землетрясение

Толчки были ощутимы почти по всей территории региона.

Вечером 9 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

По его словам, толчки были ощутимы почти по всей территории региона. ГСЧС проверяет возможные повреждения инфраструктуры и жилищных секторов.

По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации.

"По состоянию на данный момент нет информации о возможных угрозах, однако прошу граждан быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий", — отметил глава ОВА.

На Закарпатье было зафиксировано землетрясение / ©
На Закарпатье было зафиксировано землетрясение

Спустя некоторое время Мыкыта добавил, что все объекты критической инфраструктуры без повреждений работают в штатном режиме.

Как сообщает местный журналист Виталий Глагола, у некоторых жителей Ужгорода после землетрясения на потолке квартиры появились трещины.

В Сети жители Ужгорода публикуют видео, как их дома двигались от подземных толчков.

На Закарпатье произошло ощутимое землетрясение до 4,5 баллов

На Закарпатье произошло ощутимое землетрясение до 4,5 баллов

Толчки почувствовали и на Львовщине

В соцсетях о подземных толчках сообщают также жители Львовщины.

"Львовяне сообщают о незначительных толчках около 21:35, похожие на землетрясение. Уточняем информацию", - отметил городской голова Лева Андрей Садовый.

Немного позже Садовый подтвердил, что толчки, которые слышали в городе — это последствия землетрясения в Словакии.

Эпицентр землетрясения – в Словакии

Эпицентр землетрясения расположен рядом со словацким городом Гуменное, недалеко от украинской границы.

"Эпицентр землетрясения – в селе Новая Келча (Словакия). Магнитуда 5 баллов. Время – 21:23",–– сообщили в отделе сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины.

Эпицентр землетрясения на карте / © facebook.com/gcsk.mcsm
Эпицентр землетрясения на карте / Фото: facebook.com/gcsk.mcsm

Как уточнили в Главном центре специального контроля, по классификации это землетрясение относится к "сильно умеренным".

"Землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми. Колебания сходны с сотрясением, созданным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", - отметили в Центре.

Результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти, международным сейсмическим центрам и другим потребителям информации.

Напомним, что в результате мощных землетрясений в Афганистане погибли более 2 тысяч человек.

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Дата публикации
Просмотры
2780
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