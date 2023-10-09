На Закарпатье произошло землетрясение: власть призывает местных к бдительности

Толчки были ощутимы почти по всей территории региона.
Вечером 9 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.
По его словам, толчки были ощутимы почти по всей территории региона. ГСЧС проверяет возможные повреждения инфраструктуры и жилищных секторов.
По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации.
"По состоянию на данный момент нет информации о возможных угрозах, однако прошу граждан быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий", — отметил глава ОВА.
Спустя некоторое время Мыкыта добавил, что все объекты критической инфраструктуры без повреждений работают в штатном режиме.
Как сообщает местный журналист Виталий Глагола, у некоторых жителей Ужгорода после землетрясения на потолке квартиры появились трещины.
В Сети жители Ужгорода публикуют видео, как их дома двигались от подземных толчков.
Толчки почувствовали и на Львовщине
В соцсетях о подземных толчках сообщают также жители Львовщины.
"Львовяне сообщают о незначительных толчках около 21:35, похожие на землетрясение. Уточняем информацию", - отметил городской голова Лева Андрей Садовый.
Немного позже Садовый подтвердил, что толчки, которые слышали в городе — это последствия землетрясения в Словакии.
Эпицентр землетрясения – в Словакии
Эпицентр землетрясения расположен рядом со словацким городом Гуменное, недалеко от украинской границы.
"Эпицентр землетрясения – в селе Новая Келча (Словакия). Магнитуда 5 баллов. Время – 21:23",–– сообщили в отделе сейсмичности Карпатского региона Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины.
Как уточнили в Главном центре специального контроля, по классификации это землетрясение относится к "сильно умеренным".
"Землетрясение ощущалось в населенных пунктах на территории Украины многими людьми. Колебания сходны с сотрясением, созданным тяжело нагруженным автомобилем. Дрожь окон, дверей, посуды. Скрип пола и стен. Начинается дрожь мебели. Висящие предметы легко расшатываются; жидкость в открытых слегка колеблется. В стоящих на месте автомобилях толчок заметен", - отметили в Центре.
Результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти, международным сейсмическим центрам и другим потребителям информации.
Напомним, что в результате мощных землетрясений в Афганистане погибли более 2 тысяч человек.
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