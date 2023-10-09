На Закарпатье произошло землетрясение: власть призывает местных к бдительности

Толчки были ощутимы почти по всей территории региона.

Вечером 9 октября в Закарпатье произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта.

По его словам, толчки были ощутимы почти по всей территории региона. ГСЧС проверяет возможные повреждения инфраструктуры и жилищных секторов.

По информации специалистов, это уже третье землетрясение в поясе горных хребтов Карпат. Продолжается мониторинг ситуации.

"По состоянию на данный момент нет информации о возможных угрозах, однако прошу граждан быть бдительными и в случае повторных толчков перейти в безопасные места, подальше от многоэтажек и других высотных зданий", — отметил глава ОВА.