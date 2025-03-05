На Закарпатье произошло жуткое ДТП — погибли люди (фото)

В результате аварии погибли два человека.
В Закарпатье, в городе Тячев, 5 марта произошла авария с участием трех авто. По предварительным данным, за рулем одного из них находился работник ГСЧС, погибший на месте ДТП.
Об этом говорится в сообщении " Общественного " со ссылкой на слова пресс-секретаря Нацполиции в Закарпатской области Анны Дан.
По ее словам, ДТП с участием трех авто произошло ориентировочно 17:30. За рулем одного из авто находился работник ГСЧС, погибший.
"Полиция работает на месте происшествия. Правовую квалификацию ДТП будет устанавливать ДБР", — добавила Анна Дан.
В Управлении ГСЧС в Закарпатской области ДТП пока не прокомментировали.
Корреспондент ТСН.ua отправил фото с места дорожной аварии.
Напомним, во Львове произошло ДТП с участием 53-летнего водителя Volkswagen Golf. Он не справился с управлением и протаранил припаркованный автомобиль той же марки.
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