На Закарпатье пункт пропуска с Венгрией из-за урагана приостановил работу

Пункт пропуска "Лужники — Бурегшурань" временно не работает.
Международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Лужники — Бурегшурань" на границе с Венгрией, временно приостановил работу. Причина в отсутствии электроснабжения, которое исчезло после урагана.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Отмечается, что вчера, 1 августа, на Закарпатье бурлила непогода. В связи с ураганом произошла поломка на линии электропередачи.
"Пропускные операции в международном пункте пропуска "Лужанка — Берегшурань" на украинско-венгерской границе, временно не осуществляются", — говорится в сообщении ГПСУ.
Сейчас принимаются меры по восстановлению возможности осуществления пропускных операций.
Как сообщалось, в Украине 2 августа из-за непогоды на Западе, где произошел обрыв контактной сети, запаздывает ряд поездов. Еще один поезд УЗ задерживается из-за поломки локомотива в грузовом поезде на участке "Вольнянск-Славгород". От графика отстает и беспересадочный вагон "Вена — Киев".
Напомним, в Украине из-за непогоды по состоянию на 7 часов 2 августа без света остались более полутысячи населенных пунктов. Кроме того, во Львове из-за падения дерева в Стрыйском парке погибли парень и девушка.