На Закарпатье пьяный 16-летний парень на мотоцикле насмерть сбил человека

19-летний парень скончался на месте от полученных травм.

На Закарпатье пьяный 16-летний подросток на мотоцикле насмерть сбил 19-летнего пешехода.

Об этом сообщили в полиции Закарпатской области.

О ДТП правоохранителям сообщили медики, констатировавшие смерть 19-летнего местного жителя с травмами, характерными для последствий аварии.

"Правоохранители сразу ввели полицейскую операцию "Перехват". В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили и разыскали виновника аварии и транспортного средства, на котором он совершил наезд", — сообщили в пресс-службе полиции.

Виновником ДТП оказался 16-летний житель Счастливого, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее стало известно, что на трассе столкнулись два автобуса: погибли более 30 человек. Больше об этом читайте в новости.

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