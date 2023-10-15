На Закарпатье пьяный водитель насмерть сбил 6-летнюю девочку: ему грозит до 10 лет за решеткой

В Ужгородской области полиция задержала пьяного водителя, который наехал на 6-летнюю девочку: ребенок от полученных умер на месте.

14 октября в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Турья Поляна в Ужгородском районе.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Известно, что 46-летний водитель автомобиля марки BMW значительно превысил безопасную скорость, не справился с управлением и съехал на обочину, которой в то время шла 6-летняя девочка. Водитель совершил наезд на ребенка, после чего влетел в забор дома.

От полученных травм малолетняя скончалась на месте происшествия.

Полицейские признали водителя — за рулем он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Драгер зафиксировал 2,13 промилле алкоголя в его крови.

Следователи задержали злоумышленника в порядке статьи 208 УПК Украины и поместят в изолятор временного содержания.

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Уголовное производство в полиции открыто по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что повлекло смерть потерпевшей. По делу продолжаются первоочередные следственные действия и будет проведен ряд необходимых экспертиз.

Задержанный может провести за решеткой до десяти лет, с последующим лишением права управлять транспортными средствами сроком от пяти до десяти лет.

Напомним, в Хмельницкой области произошло дорожно-транспортное происшествие , в котором один человек погиб, еще двое, среди них пятилетний ребенок — травмировались.

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