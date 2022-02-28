На Закарпатье работают КПП с тремя странами ЕС, принимающими украинцев (карта)

На Закарпатье работают КПП с тремя странами ЕС, принимающими украинцев (карта)

Страны ЕС принимают украинцев.

В Закарпатской области есть КПП с тремя странами ЕС, принимающими украинцев.

Об этом 28 февраля сообщила "Укрзалізниця".

Организованы трансферы в КПП от вокзалов в городах:

Ужгород – пешеходные переходы Малый Березный и Малые Сельменцы, которые не критически загружены.

– пешеходные переходы Малый Березный и Малые Сельменцы, которые не критически загружены. Мукачево – пешеходные переходы Звонковое – Косино, Лужанка, Вилок.

– пешеходные переходы Звонковое – Косино, Лужанка, Вилок. Со станции Чоп ходят каждые три часа регулярные поезда Чоп-Захонь в Венгрии.

Напомним, что в Киеве работает наземный общественный транспорт, и метрополитен работает в сокращенном составе. И в первую очередь, чтобы перевозить работников предприятий критической инфраструктуры.