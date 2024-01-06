На Закарпатье работники ТЦК похитили водителя – жена с ребенком ночью остались на трассе (видео)

В Закарпатской области работники Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) похитили водителя – они силой вытащили мужчину из автомобиля на блокпосту и увезли его в Хустский ТЦК. Его жена с ребенком остались на трассе в селе Межгорье.

О ситуации рассказал народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш.

"Остановили на блокпосте водителя люди в военной форме ("военкоматные" по идее), в жесткой форме угрозами заставили поехать в ТЦК. То, что в машине остаются жена с ребенком, не учли. Сказали оформят повестку в его ТЦК (Днепр) и отпустят. Обманули. На самом деле после этого он "исчез". Телефон забрали, наверное (за кражи людей и незаконный отбор вещей и содержание никого же не наказали, а значит, система говорит "можно" заниматься беззаконием", — говорится в сообщении.

Как отметил Мазурашу, похищенный мужчина может находиться в Хустском ТЦК, или его уже увезли в Ровенскую область.

"Жена с ребенком остались в машине. Ждали, что вернется, так же сказали "военноматные"…Практики вождения у женщины нет. Прождали растерянные с ребенком с обеда до вечера там, возле ТЦК. Ночью уже пошли искать где переночевать. В полиции посоветовали не писать заявление, мол, зря потратят время…", — добавил нардеп.

Напомним, стали известны ошеломляющие подробности нового скандала с ТЦК в Одессе (видео).

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