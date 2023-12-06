На Закарпатье работники ТЦК снова "штурмовали" спортзалы (видео)

Сотрудники ТЦК раздавали повестки в тренажерных залах Мукачево и Хуста.

В среду, 6 декабря, на Закарпатье сотрудники ТЦК продолжили рейды тренажерными залами.

Соответствующие видео появились в Сети.

Авторы ролика утверждают, что на этот раз военными посетили спортзалы в Мукачево и Хусте. Повестки выписали всем мужчинам призывного возраста, которые находились в тренажерке.

В городах Закарпатья снова раздавали повестки в спортзалах

Напомним, это не первый случай подобных "рейдов" тренажерными залами. 5 декабря работники ТЦК раздавали повестки в спортзале в Ужгороде.

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