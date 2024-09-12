На Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину: что произошло (видео)

После огласки ситуации в соцсетях в Закарпатском ОТЦК объяснили действия военнослужащих.

В четверг, 12 сентября, в городе Мукачево Закарпатской области люди в военной форме и в балаклавах возле спортивной площадки применили силу к гражданскому мужчине и упаковали его в микроавтобус.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

Когда ситуация получила огласку, в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, что агрессивный мужчина в тот день пришел в Мукачевский РТЦК, постучался в дверь и, дождавшись когда ее откроют, ударил находящегося в наряде дежурного военнослужащего стеклянной бутылкой по голове. С места происшествия он скрылся, но его догнали.

“Группа военнослужащих из состава суточного наряда Мукачевского РТЦК и СП мгновенно отреагировали на этот акт агрессии и задержали нападавшего, применив силу, чтобы обидчик не скрылся до прибытия полиции. Их действия были адекватными, быстрыми и решительными, поскольку ситуация требовала немедленного реагирования на неадекватное и агрессивное поведение молодого человека”, — говорится в сообщении.

В Закарпатском ОТЦК утверждают, что передали агрессивного мужчину наряду патрульной полиции. А военнослужащий госпитализирован в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

“На данный момент проводится проверка обстоятельств инцидента, полиция выясняет обстоятельства произошедшего, включая оценку действий наших военнослужащих. По факту нападения на военнослужащего начато служебное расследование”, — сообщили в военкомате.

На Закарпатье работники ТЦК в балаклавах силой задержали мужчину

Напомним, ранее в Мукачево на железнодорожном вокзале задержали мужчину, который ножом угрожал полицейским и военным.

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