На Закарпатье раскрыта очередная схема переправки уклонистов за границу: что было придумано

Восемь человек из разных регионов Украины планировали попасть в Венгрию.

В Закарпатской области пограничники задержали 63-летнего жителя области, который пытался незаконно перевезти через государственную границу восемь мужчин.

Об этом пишет пресс-служба Государственной пограничной службы.

Сообщается, что водитель "Мерседеса Спринтера", во время проверки, утверждал, что перевозит только овощи, однако при осмотре микроавтобуса пограничники обнаружили дополнительную стенку, за которой были спрятаны восемь человек. Среди них один житель Херсонщины, один из Житомирщины, а также двое мужчин из Киевщины, Закарпатья и Львовщины. Все они планировали нелегально пересечь границу и попасть в Венгрию.

Водитель и его "пассажиры" были задержаны и доставлены в пограничное подразделение По факту происшествия открыто уголовное производство по статье 332 УК Украины — "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Напомним, на берегу Тисы пограничники Мукачевского отряда задержали двух мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Румынией.

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