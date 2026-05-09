На Закарпатье раздавались выстрелы возле ТЦК: официальный комментарий и подробности инцидента

© Цензор.нет

Журналист Виталий Глагола опубликовал видео с камер наблюдения 2 отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье (Закарпатская область), где толпа представителей ромской общины пыталась прорваться в здание.

На опубликованных кадрах слышны звуки, похожие на выстрелы и виден хаос у входа.

По словам журналиста, во время этого конфликта работники ТЦК применили стартовый пистолет. Кроме того, якобы прозвучали одиночные выстрелы из автомата.

Также на видео слышны звуки от ударов, когда люди, собравшиеся возле ТЦК, штурмовали входные ворота и пытались попасть внутрь здания.

Виталий Глагола добавил, что все нападавшие на ТЦК в Межгорье установлены и ими уже занимается полиция.

В Закарпатском областном ТЦК и СП обнародовали официальный комментарий по поводу этого инцидента.

«Сегодня была предпринята попытка нападения на помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда», — говорится в заявлении.

О вероятном применении оружия в сообщении прямо не упомянули, отметив лишь, что «благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено».

«По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение согласно действующему законодательству», — отметили в Закарпатском областном ТЦК.

Напомним, в субботу, 9 мая, возле ТЦК в поселке Межгорье Хустского района Закарпатья возник конфликт после мобилизации представителя местной ромской общины. Это спровоцировало протест и попытку силового проникновения на военный объект.

