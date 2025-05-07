На Закарпатье разоблачен колл-центр, который обокрал граждан ЕС на 2 млн грн: что известно о схеме

Злоумышленники, обворовавшие граждан ЕС

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СБУ совместно с правоохранителями Чехии разоблачили мошенников, которые использовали вирусные программы для присвоения криптовалюты и банковских счетов иностранных граждан. Четверо преступников задержаны на Закарпатье.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Для поиска клиентов фигуранты создали в Ужгороде подпольный колл-центр, в который привлекли по меньшей мере 70 операторов от 19 до 27 лет.

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«По инструкции» они звонили по телефону иностранцам, представлялись им инвестиционными консультантами и уговаривали вкладывать средства в «перспективные» криптопроекты. Одновременно с этим ИТ-специалисты, входившие в состав колл-центра, создавали интернет-объявление, где рекламировали фейковые платформы для инвестирования», — пишут в ведомстве.

В обоих случаях мошенники предлагали своим жертвам зарегистрироваться в электронном кабинете, что позволяло злоумышленникам сломать устройства клиентов. Затем фигуранты заходили на криптогаманцы и банковские приложения пользователей и переводили похищенные средства на собственные счета.

Мошенникам удалось присвоить не менее 2 млн в гривневом эквиваленте.

"В ходе обысков в помещении колл-центра и в помещениях фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным", - отметили в СБУ.

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Пока 4-м организаторам «схемы» сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжаются следственные действия по привлечению к уголовной ответственности всех участников сделки.