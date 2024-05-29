На Закарпатье разоблачили еще один канал для переправки уклонистов – подробности схемы

Правоохранители разоблачили переправщиков уклонистов и задержали их "клиентов".

На Закарпатье пограничники совместно с СБУ и ГБР разоблачили канал незаконной переправки мужчин через украинско-словацкую границу и задержали двух фигурантов дела.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ.

Организатор преступной группы был задержан по месту жительства. Его соучастника задержали на "горячей" во время передачи охраннику границы $6000 взятки за содействие в незаконном перемещении четырех человек в Словакию.

Однако пограничник от "предложения" отказался и заранее доложил по команде.

Четырех уклонистов, с которых переправщики требовали $25 000, задержали в административном порядке. Они вышли на переправителей через общих знакомых и действовали в соответствии с их указаниями.

Нарушители будут привлечены к админответственности, обоим фигурантам дела сообщено о подозрении.

Напомним, Одесский ТЦК заработал миллион долларов на уклонистах.

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