На Закарпатье разоблачили группу уклонистов-"хитрецов": какую схему они придумали

Кроме того, 16 уклонистов, пытавшихся бежать за границу, разоблачили на Буковине

На Закарпатье пограничник разоблачили шестерых граждан Украины, которые надеялись незаконно пересечь государственную границу по поддельным документам. Двое из них должны были добраться до Венгрии, а четверо – Словакии.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Двое из уклонистов утверждали, что едут к своим женам-инвалидам, которые сейчас находятся за границей и нуждаются в уходе. Впрочем, документы в обоих случаях оказались поддельными.

Другие двое мужчин пытались притвориться инвалидами и непригодными к военной службе. Когда мужчин уличили в обмане, они признались, что приобрели пакеты документов за немалые суммы. Одному правонарушителю пришлось выложить за фальшивки 2000, другому – 1400 долларов США.

Еще один уклонист направлялся поездом в Словакию якобы на турнир по карате. Он признался, что приобрел "липовые" документы через Телеграмм канал за 4000 долларов США.

Шестой беглец предъявил на контроль документы, по которым выезжал в качестве волонтера за транспортным средством для нужд одного из военных формирований. Выписка из распоряжения о его выезде оказалась фальшивкой.

Все задержанные были привлечены к административной ответственности по ст. "незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной рылы границы Украины".

Тем временем на Буковине задержали 16 уклонистов, пытавшихся скрыться за границу.

Уклонисты пытались бежать в Румынию и Молдову

Группа из 5 человек, жители Черновицкой области, направлялись к границе с Румынией. Их задержали.

Военнообязанные мужчины убегали, чтобы не попасть в армию

Также на выходных в восьми случаях задержали еще 11 военнообязанных мужчин, которые незаконно пытались пересечь границу с Румынией и Молдовой. Нарушителями границы оказались жители Ровенской, Харьковской, Киевской и Тернопольской областей.

Военнообязанные мужчины убегали, чтобы не попасть в армию

Пограничники задержали уклонистов

Как уклонисты пытаются бежать за границу

В ГПСУ периодически отчитываются, как некоторые военнообязанные украинцы незаконно пытаются пересечь границу и бежать в другие государства.

Недавно на Закарпатье разоблачили двух военнообязанных мужчин в возрасте 20 и 21 год, которые пытались пересечь границу Украины по чужим свидетельствам о рождении, выдавая себя за подростков 13 и 15 лет.

Также на Закарпатье уклонявшиеся убегали за границу в карете "скорой".

А в Одесской области военнослужащие задержали мужчину, который переоделся в женщину и пытался пересечь границу.

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