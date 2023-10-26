На Закарпатье разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод, связанный с кумом Медведчука

На Закарпатье разоблачили дельцов, которые организовали функционирование подпольного нефтеперерабатывающего завода. Они имеют отношение к действующему депутату Закарпатского облсовета, который оказался кумом предателя Виктора Медведчука.

Оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции совместно с коллегами-правоохранителями разоблачили нелегальный нефтеперерабатывающий завод на территории области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Директор столичного предприятия, которое занималось хранением и оптовой торговлей топлива, наладил массовое незаконное производство топлива без соответствующей лицензии на территории арендованного нефтеперерабатывающего завода в г. Мукачево.

На Закарпатье разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод / Фото: Национальная полиция Украины

Перед полномасштабным вторжением РФ завод в Мукачево переоформили на подставных лиц, поскольку его владельцы имели отношение к действующему депутату Закарпатского облсовета – давнему соратнику и куму Виктора Медведчука.

Как установили правоохранители, в противоправную деятельность была привлечена группа лиц, в которой каждый отвечал за свое направление работы: менеджеры, которые занимались поиском клиентов и каналов сбыта, финансисты, технические специалисты, контролировавшие процесс изготовления нефтепродукции, техперсонал, обслуживавший установки для переработки нефти и т.п. .

На Закарпатье разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод / Фото: Национальная полиция Украины

Сырье дельцы покупали на аукционах, а затем используя мощности нефтебазы, производили бензин разных марок и дизтопливо. В дальнейшем реализовывалась продукция через сети подконтрольных А3С на территории области, также ее можно было приобрести непосредственно на территории подпольного нефтеперерабатывающего завода. Все расчеты производились за наличные деньги без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах.

В целях прекращения подпольной деятельности группы лиц оперативники УСР, совместно с детективами БЭБ в Закарпатской области, сотрудниками областного управления СБУ и Закарпатской областной прокуратуры с привлечением специалистов соответствующих служб провели санкционированные обыски на территории НПЗ и по местам жительства фигурантов.

На Закарпатье разоблачили подпольный нефтеперерабатывающий завод / Фото: Национальная полиция Украины

Было изъято оборудование для незаконного производства топлива, также резервуары для его хранения и реализации. Кроме того, изъято почти 600 тонн бензина и дизтоплива на сумму свыше 32 млн. грн., грузовики для транспортировки топлива, печати, финансово-хозяйственную документацию, "черновые" записи, деньги в разной валюте на общую сумму свыше 3,3 млн. грн. Общая сумма изъятого составляет около 150 млн грн.

Решается вопрос о наложении ареста на имущество. После проведения ряда процессуальных мероприятий будет приниматься решение об уведомлении о подозрениях причастным к преступлению лицам. Уголовное производство расследуется по статьям 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины).

Напомним, работники СБУ задержали действующего депутата Закарпатского областного совета, который является давним соратником и кумом государственного предателя Виктора Медведчука. По информации спецслужбы, задержанный, которым, очевидно, является депутат Иван Чубирко, был лидером банды рэкетиров и имел статус криминального авторитета.

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